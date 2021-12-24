Двадцать новостроек передали под заселение по реновации на востоке столицы

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Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

В Восточном административном округе (ВАО) Москвы под заселение передали 20 новостроек по программе реновации жилищного фонда. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 24 декабря.

Он отметил, что для переселения семей подготовили еще два жилых дома на Щелковском шоссе и 15-й Парковой улице.

— Таким образом в округе насчитывается 20 домов, заселяемых по программе реновации, — заявил глава ведомства.

Левкин добавил, что в настоящий момент процесс переселения идет в девяти районах Москвы: Северное Измайлово, Перово, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Гольяново, Богородское, Измайлово, Восточное Измайлово и Ивановское.

— За время реализации программы реновации в ВАО собственниками нового жилья стали 2,5 тысячи семей. Всего до конца 2024 года предстоит начать переселение 14,9 тысячи семей, — уточнил он.

23 декабря руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что пять домов площадью 42 тысячи квадратных метров ввели по программе реновации в районе Зюзино.