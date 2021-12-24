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Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани

Полина Долганова

Происшествия
Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани
Фото: МЧС

В реанимации областной Инфекционной больницы имени А. М. Ничоги в Астрахани произошел пожар, есть пострадавшие. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в ГУМЧС России по региону.

В ведомстве также сообщили, что возгорание ликвидировали. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

По данным источника в экстренных службах, в результате случившегося погибли два человека. Остальных людей удалось эвакуировать, передает РИА Новости.

На прошлой неделе пожар произошел на строящемся корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Инцидент случился около 19:00 на стапеле № 6 в пятницу, 17 декабря. Площадь горения на заводе достигла 800 квадратных метров, возгоранию был присвоен четвертый уровень сложности. Вскоре в ходе происшествия воспламенилась верхняя палуба на строящемся корвете «Проворный». Отмечается, что при пожаре пострадали три сотрудника ФПС. Двое из них получили ожоги легкой и средней степени тяжести и были доставлены в больницу.

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