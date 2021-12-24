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Первое видео с места пожара в реанимации в Астрахани появилось в Сети

Полина Долганова

Происшествия
Первое видео с места пожара в реанимации в Астрахани появилось в Сети
Фото: Скриншот / Известия

В Сети появились первые кадры с места пожара в реанимации областной инфекционной больницы имени А. М. Ничоги в Астрахани.

На видео можно увидеть, как правоохранители, пожарные, и спасатели организовывают свою работу на месте происшествия. Рядом с больницей стоят несколько пожарных машин, а в здание больницы протянуты пожарные рукава.

По предварительной информации, в здании больницы загорелось кислородное оборудование. Также причиной возгорания могла стать неисправность проводки.

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