Сергей Собянин поручил перевести ряд услуг по приватизации жилья в онлайн-формат

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил перевести услуги по приватизации, деприватизации, обмену и социальному найму недвижимости в электронный формат. Соответствующее постановление он подписал в пятницу, 24 декабря.

Глава города отметил, что такая мера позволит упростить процесс предоставления ряда услуг.

Так, регламенты объединили для получения согласия на обмен жильем между горожанами, которые занимают его по договорам социального найма, и для заключения такого договора по результатам обмена недвижимостью. Такие услуги будут предоставлять в течение 20 рабочих дней.

— Заключения договора социального найма жилья, принадлежащего городу, и дополнительного соглашения к договору пользования или найма жилья, принадлежащего городу (срок предоставления — 30 рабочих дней); приватизации гражданами жилых помещений жилищного фонда Москвы и передачи гражданами приватизированного жилья в собственность города (срок предоставления — 46 рабочих дней и 23 рабочих дня соответственно), — говорится в документе.

Перечисленные услуги жители столицы смогут получить в офисах государственных услуг и в онлайн-формате. Это можно сделать с помощью портала mos.ru.

Подписанное Сергеем Собяниным постановление вступит в законную силу в течение следующего года, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.