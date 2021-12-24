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Андрей Бочкарев: По программе реновации демонтированы 70 зданий

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: По программе реновации демонтированы 70 зданий
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты демонтировали в Москве 70 старых жилых домов по программе реновации жилищного фонда с начала ее реализации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 24 декабря.

Он отметил, что территории бывших многоэтажек используют под возведение недвижимости или объектов необходимой инфраструктуры.

— Ровно 70 старых зданий демонтированы по программе реновации жилищного фонда в Москве с начала ее реализации. После сноса домов высвобожденные территории в дальнейшем используются под строительство нового жилья или необходимой инфраструктуры, — сказал Бочкарев.

Заммэра добавил, что указанные дома главы Строительного комплекса Москвы разобрали по принципу умного сноса.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что в Восточном административном округе (ВАО) Москвы под заселение передали 20 новостроек по программе реновации жилищного фонда. По его словам, для переселения семей подготовили еще два жилых дома на Щелковском шоссе и 15-й Парковой улице. Глава ведомства добавил, что в настоящий момент процесс переселения идет в девяти районах Москвы: Северное Измайлово, Перово, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Гольяново, Богородское, Измайлово, Восточное Измайлово и Ивановское.

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