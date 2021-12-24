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В Госдуме предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов

Полина Долганова

Общество
В Госдуме предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В России стоит рассмотреть идею о вынесении алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

Он напомнил, что во время пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, президент России Владимир Путин отметил важность сбережения нации.

— Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов, — цитирует депутата РИА Новости.

Парламентарий также отметил, что употребление алкоголя также является причиной многих социальных проблем.

До этого Хамзаев заявил, что в России во время новогодних праздников необходимо ограничить продажу алкоголя, чтобы люди не спивались. Парламентарий уверен, что нужны конкретные механизмы по защите здоровья россиян.

Также он предложил, чтобы все культурно-массовые мероприятия в Новый год были бесплатными — так людям будет чем себя занять, и они будут меньше пить. По словам политика, 15 декабря пройдет заседание межфракционной депутатской рабочей группы, в том числе по вопросу регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники.

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