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Продажу алкоголя в Новый год в России предложили ограничить

Юлия Курганова

Сюжет: 

Новый год - 2022
Общество
Продажу алкоголя в Новый год в России предложили ограничить
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В России во время новогодних праздников предложили ограничить продажу алкоголя, чтобы люди не «спивались». Об этом сообщил член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

— Алкоголь под Новый год — это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической, — заявил он.

Парламентарий уверен, что нужны конкретные механизмы по защите здоровья россиян. Так, внутри новогодних праздников необходимо вводить ограничения на продажу алкоголя.

— Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру, — подчеркнул Хамзаев.

Также он предложил, чтобы все культурно-массовые мероприятия в Новый год были бесплатными — так людям будет чем себя занять, и они будут меньше пить. По словам политика, 15 декабря пройдет заседание межфракционной депутатской рабочей группы в том числе по вопросу регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники, сообщает РИА Новости.

Эксперты рассказали «Вечерней Москве», что можно подарить ребенку на стоимость 1 литра водки. В России за последнее десятилетие вдвое сократилось количество потребляемого алкоголя. На этом фоне эксперты отмечают снижение смертности мужчин и падение числа отравлений алкоголем. Еще один важный аргумент в пользу отказа от спиртного — экономия средств. В Советском Cоюзе эту мысль наглядно демонстрировал плакат «Что можно купить детям на стоимость 1 литра водки». «Вечерняя Москва» решила вместе с экспертами изучить эту идею в современных реалиях и с учетом приближающегося Нового года.

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