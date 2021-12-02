Что можно подарить ребенку на стоимость 1 литра водки

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В России за последнее десятилетие вдвое сократилось количество потребляемого алкоголя. На этом фоне эксперты отмечают снижение смертности мужчин и падение числа отравлений алкоголем. Еще один важный аргумент в пользу отказа от спиртного — экономия средств. В Советском Cоюзе эту мысль наглядно демонстрировал плакат «Что можно купить детям на стоимость 1 литра водки». «Вечерняя Москва» решила вместе с экспертами изучить эту идею в современных реалиях и с учетом приближающегося Нового года.

Сегодня в России средняя стоимость одного литра водки составляет 600 рублей. На эту сумму ребенку можно купить хороший новогодний подарок, уверена президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Она, в частности, предлагает скомплектовать набор из канцелярских принадлежностей для творчества или собрать целый букет полезных сладостей:

— На самом деле выбор огромный — нужно смотреть, какой возраст у ребенка, чем он увлекается, и в зависимости от этого нужно уже выбирать презент. Дети до трех лет предпочитают подарки с развлекательным элементом: музыкальные книги, детские настольные игры, головоломки для развития мышления, наборы для строительства домиков и крепостей.

В свою очередь ребятишкам от трех до десяти лет, как отметила Цицулина, нравятся роботизированные игровые предметы:

— Это игрушечная железная дорога, которая сама передвигается, говорящие куклы, игровой набор с различными персонажами. Можно сегодня даже на различных глобальных виртуальных торговых площадках найти такой ассортимент со скидками, цены не превысят 600 рублей.

По словам собеседницы «ВМ», очень популярная категория товаров для развития внимания — игры с экспериментами:

— Такой подарок является универсальным. Он подойдет и девочкам, и мальчикам. Речь идет о всевозможных наборах для выращивания кристаллов или мини-лаборатории для проведения опытов. Это очень увлекает не только детей, но даже взрослых, а стоимость варьируется в пределах 600–800 рублей.

Эксперт отметила, что даже с минимальным бюджетом можно приобрести своему чаду интересную увлекательную книгу или набор для творчества «Роспись по дереву», которые стоят около 400 рублей. Что же касается подростков от 11–12 лет, их уже увлекает электроника, цена которой не вписывается в указанный диапазон.

Специалист по производству и продажам детских игрушек Сергей Молотков рассказал, что преподнести малышам за сумму от 600 до 1000 рублей можно главный символ года — тигра, который уже сейчас активно покупают многие родители:

— Лучше всего приобретают именно плюшевые игрушки тигра в новогоднем прикиде. Это самый актуальный бренд на рынке. Размер игрушки не превышает 20 сантиметров, а цена — не выше 700 рублей, что очень удобно. Более того, такого милого зверька можно преподнести не только детям, но и коллеге по работе, друзьям и близким.

Молотков отметил, что по оценкам производителей детских игрушек, именно символ года сейчас лучше всего берут. По его мнению, плюшевые подарки редко портятся и при бережном хранении могут долго еще радовать детей и взрослых.