Декоратор назвала три простых способа упаковки новогодних подарков

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Для упаковки новогодних подарков можно использовать классическую бумагу, ненужную одежду и плетеные корзины. Об этом «Вечерней Москве» рассказала дизайнер-декоратор Елена Русланова.

По ее словам, на этапе подготовки подарков важно продумать все, изучить возможные способы упаковки и варианты материалов для обертки в интернете. В первую очередь эксперт рекомендует не забывать про классическую бумагу. Ее можно купить в любом магазине, даже в продуктовом. По цвету бумаги декоратор советует подбирать и ленту. Те, кто посмелее, могут попробовать комбинировать цвета. Кстати, как заметила Русланова, если упаковать все подарки одинаково, то в канун праздника будет интереснее угадывать, кому какой принадлежит.

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— Второй способ — использовать старую ненужную одежду. Сейчас в моде ресайклинг. Эта история очень развита у японцев. Вместо бумаги мы используем ткань. Техники упаковывания можно посмотреть в интернете. Например, можно красиво завернуть подарок в старый свитер и перевязать нитками, — сказала дизайнер.

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Третий вариант, озвученный специалистом, подойдет сторонникам экологичности. Им Русланова предлагает складывать подарки в плетеные корзины. Чтобы сразу подарок не был заметен, его следует накрыть еловыми ветками. Получится очень красиво, уверяет декоратор. А сами корзины потом можно использовать в быту.

Фото: Depositphotos

Собеседница «ВМ» отметила, что покупка и упаковка подарков — важная часть создания предновогоднего настроения.