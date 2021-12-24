Москвичей предупредили о «барической пиле» в городе 25 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Резкие перепады атмосферного давление, называемые «барической пилой», ожидаются в столице 25 декабря. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в пятницу, 24 декабря.

Он отметил, что в полдень субботы прогнозируется барическое «дно» — с 740 до 725 миллиметров ртутного столба. Этот показатель на 20 единиц ниже климатической нормы.

— Потом снова начнут стремительно расти, и уже в ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба. Это настоящая «барическая пила», которая негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, — заявил синоптик.

На официальной странице в социальной сети Instagram Тишковец добавил, что в ночь на 25 декабря в Москве будут наблюдаться осадки в виде снега. Они продлятся до вечера субботы. Также в городе ожидаются метели и сильные порывы ветра.

В пятницу, 24 декабря, столичный регион будет находиться в передней части ложбины циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 9–7 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 12–7 градусов мороза.