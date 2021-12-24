«Послабление морозов»: синоптики сообщили о погоде в Москве 24 декабря

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В пятницу, 24 декабря, столичный регион будет находиться в передней части ложбины циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус девять-семь градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 12–7 градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что очередной циклон с Атлантики принесет послабление морозов в столичный регион, что однако еще почти на два градуса меньше многолетних среднесуточных температур. При облачной и ветреной погоде атмосферное давление будет неустойчивое, лишь содержание кислорода в пределах нормы.

Такие перепады температуры, порывистый ветер и высокая влажность могут стать причиной обострения у лиц с заболеваниями суставов воспалительно-дегенеративного и посттравматического характера, после перенесенных острых бронхолегочных заболеваний, с вегето-сосудистыми и вегетативными нарушениями. Необходимо быть внимательными к своему здоровью, соблюдать рекомендации врача, поддерживать здоровый образ жизни, по возможности сохранять физическую активность и заниматься спортом.

Москвичам в новогоднюю ночь пообещали небольшой снежок и мороз до минус 15. С большой долей вероятности температура воздуха в столичном регионе в ночь на 1 января составит минус 10–15 градусов. Однако окончательный прогноз будет позже, рассказала «Вечерней Москве» метеоролог Татьяна Позднякова.