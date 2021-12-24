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Москвичам в новогоднюю ночь пообещали небольшой снежок и мороз до минус 15

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Москвичам в новогоднюю ночь пообещали небольшой снежок и мороз до минус 15
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С большой долей вероятности температура воздуха в столичном регионе в ночь на 1 января составит минус 10–15 градусов. Однако окончательный прогноз будет позже, рассказала «Вечерней Москве» метеоролог Татьяна Позднякова.

— Модели уже несколько дней поддерживают такую версию, что небольшой снежок в новогоднюю ночь будет, а температура воздуха будет где-то в пределах минус 10–15 градусов. Пока что такое видение процесса, — рассказала специалист.

Эксперт обратила внимание, что этот прогноз только предварительный. Согласно некоторым моделям, ожидается повышение температуры в первых числах января, но не исключено, что оно может сдвинуться на конец декабря.

По словам Поздняковой, такая погода будет комфортной для празднования.

— Хорошо, когда мороз около 10 градусов. Потому что когда мы будем выходить на улицу, мы будем уже несколько разогреты от присутствия праздника, — заключила она.

«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен до 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ в четверг, 23 декабря.

По словам метеорологов, причиной такого предупреждения стали сильные морозы: температура воздуха в регионе до 12 градусов ниже климатической нормы.

— Очень низкая температура. Период предупреждения — до 12:00 25 декабря. Аномально холодная погода, — заявили в учреждении.

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