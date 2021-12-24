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Сегодня Православная церковь чтит память христианского святого Спиридона Тримифунтского, почитаемого в лике святителей как чудотворца.

Чтобы защитить дом от злых сил и несчастий, хозяйки втыкали серп в притолоку, а мужчины вечером на порог клали топор острием вверх. Острая сталь на Руси считалась лучшим оберегом.

Крестьяне на Спиридона не работали, а только обсуждали планы на наступающий год, гадая, каким будет урожай. С 25 декабря день хоть немного, но прибавляется.

Медведь в этот день в берлоге переворачивается с одного бока на другой, а солнышко на прощание коровам бока греет. Чтобы курочки раньше нестись начали, их кормили гречихой из правого рукава. А чтобы деревья лучше росли, в этот день крестьяне стряхивали с них снег.

В старину было принято на Спиридона встречать рассвет, забравшись на самую высокую местность в округе.

Приметы погоды:

Если солнце в этот день светит лучисто, то на Новый год будет морозная и ясная погода.

Если хмурый день и иней на деревьях, то на Новый год будет тепло и пасмурно.

Если воробьи начинают пух и перья к своим гнездам тащить, то жди морозов.

Ветки можжевельника сгибаются — к метели.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как защитить дом от несчастий 25 декабря

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