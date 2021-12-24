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Шоу «Поле чудес» сохранит свое название после перезапуска

Анастасия Колоскова

Общество
Шоу «Поле чудес» сохранит свое название после перезапуска
Фото: Cкриншот видео YouTube-канала Первый канал

Телевизионное шоу «Поле чудес», которое ждет перезапуск, продолжит выходить под прежним названием. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Первого канала.

— Первый канал и телекомпания «ВИД» пришли к решению сохранить за шоу «Поле чудес» его историческое название, — отметили в пресс-службе, добавив, что проект не будет транслироваться на других каналах.

Вести шоу продолжит его бессменный ведущий Леонид Якубович.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта поблагодарил телекомпанию «ВИД» за это решение, добавив, что с каналом останется также богатый архив телепередачи, который «является не просто библиотекой старых выпусков, а еще и документальным свидетельством того, как участники «Поля чудес», а вместе с ними все мы менялись на протяжении более чем трех десятилетий», пишет ТАСС.

30 ноября Первый канал анонсировал перезапуск шоу «Поле чудес», которое с января 2022 года должно было выходить под названием «Наше поле чудес». Сообщалось, что руководство канала приняло решение не продлевать контракт с телекомпанией «ВИД», предложившей Первому слишком невыгодные условия.

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