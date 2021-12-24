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Андрей Бочкарев рассказал о создании пешеходной площади возле Рижского вокзала

Виктория Сикерина

Город
Андрей Бочкарев рассказал о создании пешеходной площади возле Рижского вокзала
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Рижский вокзал Карта всех событий

Строители создадут пешеходную площадь вдоль Рижского вокзала в рамках возведения одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 24 декабря.

Он отметил, что в проекте строительства указанного ТПУ предусмотрено комплексное развитие прилегающих территорий.

— Нашей ключевой задачей является увязка между собой различных видов транспорта, — уточнил заммэра.

Для этого, по словам Бочкарева, необходимо интегрировать выход со станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с конкорсом второго, третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-2, 3, 4) и вокзальным комплексом ВСМ-1.

— Вдоль Рижского вокзала будет сформирована пешеходная площадь, также запланировано продление трамвайного маршрута с выходами на эту площадь. Кроме того, будет построена дополнительная улично-дорожная сеть для снятия напряжения с проспекта Мира в сторону Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), а ряд маршрутов наземного общественного транспорта планируется изменить, — заключил он.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что три новые ветки и 50–60 станций метро откроют в городе в ближайшие несколько лет.

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