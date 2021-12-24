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Рафик Загрутдинов: Более шести миллионов «квадратов» проектируют и строят по реновации

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Рафик Загрутдинов: Более шести миллионов «квадратов» проектируют и строят по реновации
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Специалисты в настоящий момент проектируют и строят более шести миллионов квадратных метров недвижимости по программе реновации жилищного фонда. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в пятницу, 24 декабря.

Он отметил, что всего с начала текущего года строители возвели 77 многоэтажек в рамках реализации программы. Общая площадь объектов составляет 1,036 миллиона «квадратов».

— В 2021 году наибольшее количество домов введено в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) — 14 домов. В настоящее время идет строительство и проектирование более 340 домов общей площадью 6,1 миллиона квадратных метров, — заявил глава ведомства.

Загрутдинов добавил, что всего с начала программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 169 жилых домов, а переселили свыше 47 тысяч жителей.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты демонтировали в городе 70 старых жилых домов по программе реновации жилищного фонда с начала ее реализации.

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