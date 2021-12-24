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Новак дал прогноз по стоимости газа на 2022 год

Полина Долганова

В мире
Новак дал прогноз по стоимости газа на 2022 год
Фото: roscongress / Николай Гернет

Стоимость газа в следующем году может остаться на высоком уровне. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил вице-премьер России Александр Новак.

— Баланс спроса и предложения таков, что цена достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях, — сказал политик в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что Москва всегда поддерживала идею долгосрочных контрактов по поставкам голубого топлива.

Новак также добавил, что если импорт в Европе составляет около 250-300 миллиардов кубометров газа, то необходимо иметь представление о том, откуда он берется и рассчитывать на долгосрочные контракты.

21 декабря стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. Цена январских фьючерсов по индексу TTF зафиксировалась на отметке 1800 долларов на момент открытия сессии. При этом в 18:00 по московскому времени стоимость топлива достигла 2187 долларов за тысячу кубометров.

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.

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