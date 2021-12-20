Газпром отказался бронировать дополнительный транзит через Украину в январе

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Это следует из данных платформы RBP в понедельник, 20 декабря.

Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря, отмечает ТАСС.

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

Уточняется, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском городе Цуг. Поэтому для управления частью трубопровода, расположенного на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.

17 декабря глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что запасов газа на Украине достаточно для стабильного прохождения зимы без повышения тарифов. Предприятие, как заверил он, обладает достаточными ресурсами топлива для обеспечения нужд населения и государственных организаций.