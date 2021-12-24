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«Учились всему плохому»: адвокат Жорин рассказал о своем детстве

Ирина Игнатенко

Общество
«Учились всему плохому»: адвокат Жорин рассказал о своем детстве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Адвокат Сергей Жорин рассказал, каким было его детство. Он отметил, что успел застать Советский Союз, был пионером и октябренком.

По его словам, современная молодежь редко собирается во дворах, а в его время дворы занимали социальную нишу, которую сейчас занимают социальные сети.

— Мы обменивались информацией, учились всему плохому — курить, выпивать. Что-то еще. Слушали истории старых товарищей. Учились уму-разуму. Познавали правила жизни. Что можно делать и чего нельзя, — рассказал он в интервью спецпроекта Пятого канала «ОтЛичная жизнь».

Он добавил, что в школе его сразу записали в хулиганы из-за старшего брата, который часто попадал в различные истории. Учителя увидели одинаковые фамилии и решили, что поведение у братьев будет одинаковым.

Жорин также отметил, что он частенько не делал домашние задания, списывал и получал плохие оценки.

До этого адвокат Сергей Жорин посоветовал внимательно изучать условия брачного договора. По словам Сергея Жорина, если хочешь остаться в плюсе после развода — всегда будь начеку и не доверяй сомнительным ухажерам.

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