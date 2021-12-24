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Завод в Лобне первым в России начал производство упаковки с растительными полимерами

Ирина Игнатенко

Общество
Завод в Лобне первым в России начал производство упаковки с растительными полимерами
Фото: Телеканал «360»

Завод по производству упаковки с растительными полимерами открыли в Лобне. Предприятие стало первым, использующим подобную технологию в России и странах ЕАЭС. По словам зампредседателя правительства Подмосковья Вячеслава Духина, это очень важный шаг для развития более экологического производства в регионе.

Ранее подобная упаковка производилась для российского рынка на предприятиях Германии, Италии и Испании.

Завод в Лобне был оснащен современным оборудованием, которое позволяет настроить бесперебойное производство упаковки с использованием полимеров растительного происхождения в больших объемах.

— С точки зрения зеленой повестки, которая становится все более и более актуальной, это очень важная история, — подчеркнул Вячеслав Духин в комментарии «360».

Он добавил, что в регионе уделяется повышенное внимание вопросам экологии. Так, в Подмосковье была запущена современная система переработки отходов. Помимо этого, Московская область первой в стране запустила полноценную систему раздельного сбора мусора.

До этого сообщалось, что крупнейший завод по производству вычислительной техники построят в Дубне.

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