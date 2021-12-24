Россияне выбрали Градского музыкантом года

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Жители России назвали Хабенского, Градского, Пелевина и сестер Авериных лидерами года в категориях актер, музыкант, писатель и спортсмен. Об этом следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— Рейтинг популярности актеров возглавил Константин Хабенский (4 процента), второе место делят Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина (по 3 процента). 34 процента опрошенных назвали другое имя, а 67 процентов затруднились ответить, — цитирует исследование РИА Новости.

Опрошенные отметили также среди актеров Юлию Пересильд, Чулпан Хаматову, Сергея Бурунова и Владимира Машкова

Примечательно, что большинство респондентов (58 процентов) затруднились ответить, кого они считают музыкантом года.

Основная часть остальных (9 процентов) назвала имя Александра Градского. Еще 4 процента опрошенных считают музыкантом года Филиппа Киркорова. Также россияне называли Полину Гагарину, Дениса Мацуева (по 3 процента), Моргенштерна и Николая Баскова (по 2 процента).

Лишь три писателя получили от россиян по 2 процента голосов: Захар Прилепин, Виктор Пелевин и Александр Пушкин. Респонденты упомянули также Федора Достоевского, Бориса Акунина и Дмитрия Быкова.

Среди спортсменов лидерами стали гимнастки сестры Арина и Дина Аверины и теннисист Даниил Медведев. Им жители страны отдали по 4 процента голосов. Еще 3 процента назвали имя лыжника Александра Большунова.

До этого сообщалось, что лучшим эстрадным певцом 2021 года россияне назвали Олега Газманова. Этого мнения придерживаются 19 процентов граждан, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).