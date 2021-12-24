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Диетолог Гинзбург объяснил, как зеленый горошек может спасти от рака

Анна Михалюк

Общество
Диетолог Гинзбург объяснил, как зеленый горошек может спасти от рака
Фото: pixabay.com/ru

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, почему зеленый горошек так полезен для здоровья.

— Горошек богат витамином PP, который замедляет развитие атеросклероза. Проще говоря, он продлевает здоровье и молодость наших сосудов. Лучше выбирать зеленый горошек с датой изготовления в июне и июле. Атеросклероз до поры до времени — это обратимое заболевание. Мы можем увеличить просвет сосудов, снизить вероятность фатальных осложнений, то есть образование тромба. Горошек должен быть повседневным блюдом, и чем больше мы едим такие блюда, тем дольше живем, — рассказал врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Он дополнил, что в горошке много железа и молибдена, которые имеют прямое отношение к кроветворению, а дефицит железа — это сильная проблема, которая вызывает анемию. За счет содержания флавоноидов, обладающих противовоспалительным действием, горошек оказывает онкостатическое действие.

При этом даже в консервированном виде продукт остается полезным, главное не сочетать его с большим количеством сахара и жира.

Ранее доктор Гинзбург рассказал о пользе соленой рыбы.

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