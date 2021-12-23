Диетолог Гинзбург рассказал о пользе соленой рыбы

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Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе слабосоленой рыбы. Полезнее всего будет морская и океаническая.

— Горбуша богата йодом, витамином D, Омега-3, селеном, кобальтом и витамином B. Риски возникновения деменции у людей, которые имеют дефицит витамина B12, увеличиваются на 40 процентов, — рассказал врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Вторая полезная рыба — скумбрия, которую также можно есть в соленом виде. В ней содержится витамин D3, который противостоит онкологическим заболеваниям и заболеваниям сосудов. При этом пряности, которые используются для соления, также полезны. Считается, что чем их больше в рационе, тем реже человек будет болеть онкологическими заболеваниями.

— Селедка — это сочетание пользы и экономической доступности. В ней также содержатся Омега-3 и витамин D3, а также минерал селен, который защищает нас от сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживает иммунитет, — сказал доктор Гинзбург.

Отличным дополнением к соленой рыбе станет зелень или овощи. По словам врача, 50 граммов продукта будет достаточно, чтобы утолить голод и не перебрать соли.

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