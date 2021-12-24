Москомстройинвест одобрил проект развития промзоны «Братцево» в САО столицы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Адмирала Макарова Карта всех событий

Комплексное развитие территории промышленной зоны «Братцево» в Войковском районе на севере столицы одобрили в Москомстройинвесте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 24 декабря.

Уточняется, что промзона общей площадью более 22 гектаров расположилась на улице Адмирала Макарова.

— Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 16 декабря 2021 года одобрила заключение договора о комплексном развитии территории, расположенной в производственной зоне № 44 «Братцево» (САО), — заявили в пресс-службе.

Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что на территории промышленной зоны появятся объекты жилой и общественно-социальной инфраструктур. Общая площадь всех зданий составит более 500 квадратных метров, из которых 90 отдадут под жилье по программе реновации жилищного фонда.

— Проект КРТ «Братцево» также предусматривает создание социальных и коммерческих объектов общественного назначения общей площадью порядка 50 тысяч квадратных метров. В их числе школа и детский сад, административно-деловые и торговые объекты. Все это позволит создать здесь более 1,6 тысячи новых рабочих мест, — цитирует ее слова официальный сайт мэра Москвы.

На днях заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что еще один участок бывшей промзоны «Южный порт» будет реорганизован по программе «Индустриальные кварталы» на юго-востоке города.