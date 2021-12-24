Синоптики предупредили о «балтийском синдроме» и метели в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Синоптики прогнозируют 25 декабря в столице неблагоприятные погодные условия: метель, сильные порывы ветра и «балтийский синдром». Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в пятницу, 24 декабря.

Он отметил, что североатлантический циклон «Квинтинус» будет влиять на погоду в Москве в грядущую субботу.

— Предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером, после 19:00–21:00, порывы которого будут достигать штормовых 17 метров в секунду, из-за чего начнется поземок — ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом, — заявил метеоролог.

По его словам, снегопад начнется в ночь с пятницы на субботу и продлится до вечера 25 декабря. Тишковец добавил, что в Москве прирост снежного покрова достигнет 27 миллиметров. При этом ожидается усиление порывов ветра до 16 метров в секунду, что ухудшит видимость до 1,5–2 километров.

— Однако из-за сильного ветра и высокой относительной влажности воздуха возникнет эффект «балтийского синдрома» — когда температура воздуха в ощущениях будет казаться на 6–8 градусов ниже реальной. Погода успокоится лишь к вечеру субботы, — заключил он на официальной странице в социальной сети Instagram.

Также резкие перепады атмосферного давления, называемые «барической пилой», ожидаются в столице 25 декабря.