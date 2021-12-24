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Сергей Собянин сообщил, что кластер «Ломоносов» возле МГУ достроят в 2023 году

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин сообщил, что кластер «Ломоносов» возле МГУ достроят в 2023 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1П Карта всех событий

Специалисты завершат возведение высокотехнологического кластера «Ломоносов» Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 24 декабря, в ходе осмотра объекта.

Он отметил, что на территории в районе города Раменки в рамках создания кластера появится порядка 450 тысяч квадратных метров первоклассных лабораторий и производственных помещений.

— Здесь, на бывшем пустыре, развернута большая стройка, одновременно возводится треть корпусов. Здание, возле которого мы находимся, — это многофункциональный корпус «Ломоносов», который должны ввести (в эксплуатацию) в 2023 году, но уже сегодня подано 160 заявок от стартапов до ведущих R&D-компаний, в том числе и от выпускников МГУ, студентов, аспирантов, — заявил Сергей Собянин.

По его словам, такие проекты показывают научный и образовательный потенциал главного вуза страны. Так, в кластере ведущие ученые смогут создавать передовые технологические продукты, передает агентство городских новостей «Москва».

1 декабря сообщалось, что строители начали обустраивать фасад стилобатной части кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.

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