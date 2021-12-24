Сергей Собянин сообщил, что кластер «Ломоносов» возле МГУ достроят в 2023 году
Специалисты завершат возведение высокотехнологического кластера «Ломоносов» Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 24 декабря, в ходе осмотра объекта.
Он отметил, что на территории в районе города Раменки в рамках создания кластера появится порядка 450 тысяч квадратных метров первоклассных лабораторий и производственных помещений.
— Здесь, на бывшем пустыре, развернута большая стройка, одновременно возводится треть корпусов. Здание, возле которого мы находимся, — это многофункциональный корпус «Ломоносов», который должны ввести (в эксплуатацию) в 2023 году, но уже сегодня подано 160 заявок от стартапов до ведущих R&D-компаний, в том числе и от выпускников МГУ, студентов, аспирантов, — заявил Сергей Собянин.
По его словам, такие проекты показывают научный и образовательный потенциал главного вуза страны. Так, в кластере ведущие ученые смогут создавать передовые технологические продукты, передает агентство городских новостей «Москва».
1 декабря сообщалось, что строители начали обустраивать фасад стилобатной части кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.