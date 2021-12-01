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Рафик Загрутдинов заявил о старте устройства фасада кластера «Ломоносов» МГУ

Виктория Сикерина

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Рафик Загрутдинов заявил о старте устройства фасада кластера «Ломоносов» МГУ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1 Карта всех событий

Специалисты начали обустраивать фасад стилобатной части кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в среду, 1 декабря.

Он отметил, что строители уже завершили устройство надземной части здания на 64 процента.

— На территории ИНТЦ МГУ ведется активное строительство флагманского корпуса — кластера «Ломоносов». Началось устройство фасада стилобатной части, — заявил глава ведомства.

Рафик Загрутдинов добавил, что площадь будущего научного кластера составит около 65 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрены офисы высокотехнологичных компаний, лаборатории, центры испытаний и сертификации.

Руководитель департамента заключил, что ИНТЦ МГУ станет ведущей научной площадкой в России и сможет показать потенциал страны.

До этого в правительстве России рассказали, что многофункциональный технологический кластер «Образцово» появится в Москве к 2026 году. На строительство четырех объектов комплекса выделили 23,6 миллиарда рублей.

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