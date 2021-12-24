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Россияне выбрали лучшие сериалы года

Анастасия Колоскова

Общество
Россияне выбрали лучшие сериалы года
Фото: pexels.com/JESHOOTS.com

Жители России назвали сериалами года проекты «След», «Тайны следствия» и «Вертинский». Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

— Их назвали по три процента респондентов, — озвучил результаты опроса Федоров.

Он отметил, что лучшими кинолентами в текущем году, по мнению россиян, стали старые фильмы и сериалы. Так ответили семь процентов респондентов. Еще по два процента голосов они отдали за фильмы «Дюна» и «Небо», пишет РИА Новости.

До этого опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян в период новогодних праздников смотрят советское кино. Пятая часть опрошенных — современные российские фильмы. При этом женщины смотрят советские фильмы на Новый год чаще, чем мужчины.

Чаще всего с новогодними праздниками у россиян ассоциируются такие фильмы, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Один дома», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», а также «Елки» и «Карнавальная ночь», следует из опроса.

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