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Эксперт назвал причины роста цен на продукты в России

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт назвал причины роста цен на продукты в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Подорожание продуктов в России связано с рядом факторов, одним из которых является рост цен на зерно. Об этом сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По его словам, в настоящее время в России собирают рекордные урожаи, но зерно отправляется на экспорт, а цены на внутреннем рынке растут. Именно стоимость зерна запустила рост цен на все продукты питания.

— Потому что зерно используется не только для приготовления муки, хлеба и макарон, но и для комбикормов, которые используются в животноводстве. И, соответственно, это влияет на цену мяса, птицы, яйца, молоко, молочные продукты, — пояснил Шапкин в комментарии «Радио 1».

Он добавил, рост цен на продукты в России связан также с монополиями торговых сетей, высокими ставками налогов и кредитов. Кроме того, были введены новые дополнительные системы контроля и маркировки, что увеличило расходы производителя. Это отразилось на конечной стоимости ряда товаров.

До этого Минсельхоз предупредил о подорожании хлеба и масла в начале 2022 года.

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