Минсельхоз предупредил о подорожании хлеба и масла в начале 2022 года

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Министерство сельского хозяйства России подготовило прогноз о том, как в ближайшее время изменятся цены на продукты. Из доклада следует, что ожидается подорожание пшеничной муки, хлеба из нее и подсолнечного масла.

Расчеты Минсельхоза показывают, что цены производителей на муку могут подняться ко 2 февраля на 2,9 процента по отношению к ноябрю до 24,6 тысячи рублей за тонну. В рознице она подорожает на 3,7 процента, до 47 рублей за килограмм. В итоге вырастет цена на хлеб на 1,9 процента, до 52,4 тысячи рублей за тонну. То есть буханка в 700 граммов будет стоить около 37 рублей.

Также в министерстве считают, что в ближайшее время подорожает подсолнечное масло. У производителей стоимость продукции поднимется к 26 января на 1 процент по отношению к ноябрю, до 93 тысячи рублей за тонну, в магазинах — на 2,2 процента, до 137,4 рубля за килограмм.

В Минсельхозе отметили, что затраты изготовителей продолжают расти: дорожают коммунальные услуги, логистика, упаковка и другие составляющие себестоимости. Это будет оказывать негативное влияние на стоимость муки и хлеба, передают «Известия».

Цена на борщовый набор в Подмосковье выросла в 2021 году. Цена свеклы, картофеля и капусты стала почти в два раза больше, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.