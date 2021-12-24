Столичные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды

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Столичные коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за приближающихся неблагоприятных погодных условий в виде обильного снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 24 декабря.

Он отметил, что городские власти уже подготовили специализированную технику для проведения противогололедной обработки и уборки объектов улично-дорожной сети. Также в круглосуточном режиме организовано дежурство московского штаба.

— На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов. Продолжается непрерывный мониторинг улично-дорожной сети, — приводятся слова заммэра в сообщении Комплекса городского хозяйства столицы.

Снегопад в Москве начнется в вечерние часы 24 декабря и продлится до вечера следующего дня. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в городе прирост снежного покрова достигнет 27 миллиметров. При этом ожидается усиление порывов ветра до 16 метров в секунду, что ухудшит видимость до 1,5–2 километров.