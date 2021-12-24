Столичных водителей предупредили о заторах на дорогах вечером в пятницу из-за снегопада

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Московских автовладельцев предупредили о сильных заторах на дорогах вечером 24 декабря из-за обильных осадков в виде снега и неблагоприятных для транспортной безопасности погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что в пятницу вечером в городе начнется мощный снегопад, который продлится до утра субботы. Из-за этого на дорогах ожидается ухудшение видимости, а также метель и даже гололед.

— Это будет затруднять движение транспорта, влияя на скорость передвижения. Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что городской общественный транспорт полностью готов к непогоде.

Водителям, которые все-таки решат выехать на улицы столицы, специалисты порекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на гаджеты, говорится в сообщении.

В пятницу, 24 декабря, столичный регион будет находиться в передней части ложбины циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 9–7 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 12–7 градусов мороза.