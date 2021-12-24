Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичных водителей предупредили о заторах на дорогах вечером в пятницу из-за снегопада

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Столичных водителей предупредили о заторах на дорогах вечером в пятницу из-за снегопада
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московских автовладельцев предупредили о сильных заторах на дорогах вечером 24 декабря из-за обильных осадков в виде снега и неблагоприятных для транспортной безопасности погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что в пятницу вечером в городе начнется мощный снегопад, который продлится до утра субботы. Из-за этого на дорогах ожидается ухудшение видимости, а также метель и даже гололед.

— Это будет затруднять движение транспорта, влияя на скорость передвижения. Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что городской общественный транспорт полностью готов к непогоде.

Водителям, которые все-таки решат выехать на улицы столицы, специалисты порекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на гаджеты, говорится в сообщении.

В пятницу, 24 декабря, столичный регион будет находиться в передней части ложбины циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 9–7 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 12–7 градусов мороза.

Читайте также:
Транспорт Безопасность Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте