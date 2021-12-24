В Кремле озвучили срок, когда РФ ожидает получить ответы по гарантиям безопасности от США

Фото: Администрация президента РФ

Москва надеется получить от Соединенных Штатов ответы на предложения по гарантиям безопасности в январе 2022 года. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Для того, чтобы обсудить вопросы деэскалации, как раз таки мы и имеем в виду в январе получить от наших оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на наши вопросы, которые были озвучены…, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, предусмотрена ли в данной ситуации возможность компромисса сторон, Песков отметил, что в первую очередь РФ хочет получить ответы на свои предложения.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.