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Названы самые желанные подарки для детей на Новый год

Ирина Игнатенко

Общество
Названы самые желанные подарки для детей на Новый год
Фото: Pexels

Самыми популярными подарками для детей в этом году будут игрушки, гаджеты и сладости. Об этом сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Она отметила, что на первом месте для детей всегда будут игрушки. У ребят разного возраста свои предпочтения.

— Мальчишки любят технику — гибридную с элементами роботехники, у девчонок в топе куклы, серии подружек с домами и питомцами. В топе семейные игры, настольные и наборы для творчества — для лепки, конструирования, — отметила она в комментарии НСН.

На втором месте по популярности — различные гаджеты и аксессуары к ним. Также многие девочки хотят получить в подарок новое платье или другие предметы одежды.

Кроме того, дети любят, когда им дарят различные сладости.

До этого аналитики рассказали, какие новогодние подарки выбирают корпоративные клиенты. Шампанское, мандарины и сладости корпоративные клиенты стали закупать еще в ноябре, так как в это время часто предлагают различные скидки. Новогодние украшения обычно заказывают в начале декабря.

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