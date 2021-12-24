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Половину лица парализовало у переболевшей коронавирусом Светланы Крючковой

Анастасия Колоскова

Общество
Половину лица парализовало у переболевшей коронавирусом Светланы Крючковой
Фото: Скриншот видео ТВЦ

Известная советская и российская актриса Светлана Крючкова, которая много лет борется с онкологией, тяжело переболела коронавирусной инфекцией, после чего у нее парализовало половину лица.

По словам самой народной артистки, в связи с параличом ей не удается произнести некоторые звуки, из-за чего ей пришлось оставить работу.

Актриса призналась, что 2021 год принес ей немало испытаний. После COVID-19 осложнения со здоровьем следовали одно за другим.

Справляться со сложностями помогает чувство юмора, добавила она. Крючкова поблагодарила врачей из военно-медицинской академии, которые помогли ей вылечить депрессию и бессонницу, пишет «МК».

К слову, несколько лет назад у Крючковой диагностировали серьезную раковую опухоль размером 15 сантиметров. К счастью, лечение в Германии помогло актрисе стабилизировать состояние и восстановиться после сложной операции.

До этого сообщалось, что известный российский комик Тимур Батрутдинов, который попал в больницу с коронавирусной инфекцией, идет на поправку. У него снизилась степень поражения легких, врачи назначили артисту гормональную терапию.

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