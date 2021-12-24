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Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом Батрутдинова

Анастасия Колоскова

Общество
Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом Батрутдинова
Фото: instagram/timurbatrutdinov

Известный российский комик Тимур Батрутдинов, который попал в больницу с коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, первоначально врачи диагностировали артисту степень поражения легких КТ2. К настоящему моменту она снизилась до КТ1. Однако некоторые очаги поражения увеличились, а сатурация упала до 95 процентов.

Медики назначили Батрутдинову гормональную терапию.

Известно, что первые симптомы заболевания — кашель и слабость — у участника Comedy Club появились еще 9 декабря. Через время он почувствовал себя хуже, поэтому было принято решение о госпитализации. КТ показало у комика 25–50 процентов поражения легких. Его состояние оценивалось как среднетяжелое.

До этого сообщалось, что COVID-19 также перенесла коллега Батрутдинова по телеэкрану — ведущая Лариса Гузеева. Она была госпитализирована в Коммунарку 27 сентября.

После своей выписки из больницы актриса поделилась с поклонниками мыслями о том, что болезнь заставила ее пересмотреть свои взгляды на жизнь. По словам телеведущей, человек живет один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым ко всему.

Уже в декабре Гузеева признавалась, что последствия болезни до сих пор ее беспокоят.

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