Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства кластера «Ломоносов» МГУ

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1 Карта всех событий

Строители продолжают возведение конструкции восьмого этажа высокотехнологического кластера «Ломоносов» инновационного научно-технологического центра МГУ. Об этом заявил в пятницу, 24 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что данный кластер является приоритетным в проекте инновационного центра университета.

— Сейчас на стройплощадке завершено устройство котлована и фундамента. Ведется кирпичная кладка первого этажа, одновременно идет устройство плиты перекрытия и вертикальных конструкций восьмого этажа. К настоящему моменту монолитные конструкции наземной части готовы на 72 процента, — уточнил заммэра.

Бочкарев добавил, что специалисты также начали обратную засыпку пазух котлована. По его словам, общая площадь объекта составит 65 тысяч «квадратов».

— В десятиэтажном здании расположатся офисы высокотехнологичных компаний, лаборатории, центры сертификации и испытаний, цифровых аддитивных технологий и центры НИОКР для осуществления научно-технологической и внедренческой деятельности. Также здесь будут созданы выставочные пространства, — заключил он.

24 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра кластера «Ломоносов» сообщил, что объект достроят в 2023 году. Он отметил, что на территории в районе города Раменки в рамках создания кластера появится порядка 450 тысяч квадратных метров первоклассных лабораторий и производственных помещений.