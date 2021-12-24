Названы отрасли, лидирующие по росту зарплат в этом году

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Наибольший рост зарплат за 2021 год в России зафиксирован в сфере финансов и страхования. В тройку лидеров попали также сфера IT и строительство. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает РБК со ссылкой на отчет сервиса «Работа.ру» и лаборатории «Сбериндекс».

Согласно результатам исследованиям работники в секторе финансов и страхования стали получать в среднем на 17,7 процента больше. Зарплаты сотрудников сферы IT увеличились на 16,7 процента, а в строительном секторе — на 12,9 процента.

Аналитики отметили, что в общем фонд оплаты труда полностью восстановился после осложнений на фоне пандемии коронавируса. Согласно прогнозам, общая сумма фонда в 2021 году составит 29,3 триллиона рублей. Исследователи оценили, что предложение работодателей в целом выросло на 29 процентов. Наибольшее число вакансий отмечалось в сфере торговли (140 процентов по сравнению с показателем предыдущего года). На втором месте по этому показателю находится финансово-страховой сектор (+93 процента), а на третьем — маркетинг, реклама и СМИ (+66 процента). По заключению экспертов, рост в этих сферах превысил доковидный уровень 2019 года.

— По итогам 2021 года можно смело заявлять, что рынок труда, который еще в 2019 году был работодательским, теперь принадлежит соискателям — именно они теперь диктуют основные тренды развития кадровой индустрии, — прокомментировала итоги года директор по аналитике сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

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