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Названы самые востребованные профессии в новогодние праздники

Рафаэль Залян

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Общество
Названы самые востребованные профессии в новогодние праздники
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В новогодний период самыми востребованными профессиями являются те, которые связаны со сферой развлечений и обслуживанием. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров.

По его словам, особо ценны в Новый год актеры и аниматоры, изображающие сказочных персонажей:

— Большой спрос на Дедушек Морозов, Снегурочек и артистов, которые изображают и олицетворяют приход зимы. Также очень востребованы в это время сотрудники курьерских служб и таксисты. Связано это с большим количеством поездок и отправкой подарков.

Именно в праздничный сезон представители этой профессии зарабатывают «самые большие деньги», так как спрос на их услуги достигает пика в новогоднюю ночь.

— Все это имеет, конечно, временное явление. Что касается людей, которые сидят на стабильной и фиксированной зарплате, к ним эта ситуация никак не относится: их работа одинаково востребована и в обычные дни, и в праздники. Хотя такие кадры в Новый год отдыхают.

Валинуров в список профессий, востребованных в Новый год, также включил сотрудников экстренных служб, полицейских и медиков, поскольку в связи с «активным празднованием увеличиваются аварийность на дорогах, количество происшествий и бытовых конфликтов».

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