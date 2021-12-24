Переезд свыше 360 семей по программе реновации стартует в Северном Тушине

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Россия, Москва, улица Вилиса Лациса Карта всех событий

Более 360 семей, проживающих в районе Северное Тушино на северо-западе столицы, в скором времени начнут процесс переселения по программе реновации жилищного фонда. Об этом сообщил руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 24 декабря.

Он отметил, что горожанам выдадут смотровые ордера. Новые квартиры жители получат в новостройке на улице Вилиса Лациса. Дом стал третьим построенным на территории района в рамках реализации программы.

— Сегодня, 24 декабря, откроется центр информирования по переселению жителей. В общей сложности смотровые ордера получит 361 семья из четырех панельных пятиэтажек, — заявил глава ведомства.

Левкин добавил, что 23 декабря ордера выдали жителям двух домов на улице Героев Панфиловцев. Проживающие еще в одном доме на этой улице москвичи 24 декабря получат соответствующее уведомление.

— Сейчас на территории района Северное Тушино заселяется три жилых корпуса. Ранее под заселение были переданы новостройки на улицах Туристской (дом № 14) и Свободы (дом № 67а), — сообщил он.

Ранее руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что специалисты в настоящий момент проектируют и строят более шести миллионов квадратных метров недвижимости по программе реновации.