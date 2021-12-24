Суд арестовал женщину, оставившую своих детей в овраге под Саратовом

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Суд арестовал на два месяца женщину, которая оставила своих детей на морозе в овраге под Саратовом. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.

— Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 21 февраля 2022 года, — говорится в сообщении ведомства.

22 декабря правоохранители задержали в Саратовской области женщину, которая оставила детей в овраге. Дети были обнаружены в селе Прокудино 22 декабря.

Медики скорой помощи зафиксировали смерть мальчика 2013 года рождения, а девочку 2016 года рождения отправили в больницу. Прокуратуре удалось установить, что дети проживали в частном доме и эта семья не состояла на учете.

23 декабря следователи возбудили уголовное дело в отношении матери детей. Дело возбуждено по статьям «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух малолетних».