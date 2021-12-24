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Песков прокомментировал публикации о перемещении российских войск

Полина Долганова

Политика
Песков прокомментировал публикации о перемещении российских войск
Фото: Администрация президента РФ

Россия предпринимает определенные действия по перемещению войск на своей территории, и никто не имеет права оспаривать эту суверенную возможность. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Я хочу напомнить еще раз, что что бы ни делала Россия со своими войсками, она делает это на собственной территории. И здесь мы вряд ли можем позволить и согласиться с тем, чтобы кто-либо оспаривал это наше суверенное право, — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что перемещение российских войск осуществляется на фоне недружественных по отношению к Москве действий НАТО и США.

Песков подытожил, что военная активность Запада вызывает у России обеспокоенность и вынуждает Москву предпринимать определенные усилия для обеспечения своей безопасности, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции, которая состоялась в «Манеже» 23 декабря, заявил, что Запад «немедленно» должен дать гарантии безопасности России, потому как военные мощности НАТО разместились у границ РФ, а не наоборот. Путин также предложил подумать, что было бы, если бы РФ разместила свои ракеты на границе Соединенных Штатов с Канадой или Мексикой. По словам главы государства, не размещать военную инфраструктуру у «нашего дома» — это не избыточное требование.

17 декабря Министерство иностранных дел России (МИД) опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

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