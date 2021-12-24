Блогер Надин Серовски высказалась по поводу обвинений в инфоцыганстве

Фото: Youtube / Детали

Блогер-миллионник Надежда Серова рассказала о том, как относится к обвинениям в инфоцыганстве. Девушка запускала два марафона в Instagram, и прибыль одного из них составила 103 миллиона рублей.

— Изначально инфоцыганами называли тех, кто ворует чужой курс и перепродает его у себя. А теперь так называют всех тех, кто в Сети что-то продает. По факту выйди на улицу, и тебе каждый что-то продаст, — рассказал блогер в интервью для YouTube-канала «Детали».

Она уточняет, что тех, кто делает качественный продукт, такое отношение обижать не может.

— Я человек, который чему-то научился, показал результат. Если бы я просто вышла на фоне ковра в Иванове и сказала: «Покупайте курс!» А когда сам показываешь результат, цикл очень прост. Тем блогерам, которые обвиняют в инфоцыганстве, я бы ничего не сказала. Все настолько субъективно и выдрано из контекста… Они меня веселят, — сказала Серовски.

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