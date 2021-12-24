Россияне назвали Путина политиком года

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Президент России Владимир Путин стал политиком 2021 года по версии российских граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уточняется, что политиком года Путина назвали 38 процентов от общего числа опрошенных.

Далее в рейтинге расположились глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр страны Михаил Мишустин. За них свои голоса отдали 17 и 8 процентов респондентов соответственно.

Также в десятку попали политики Владимир Жириновский, Павел Грудинин и Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

До этого гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что главным международным событием года жители России назвали пандемию коронавирусной инфекции. Также в топ самых ярких информационных поводов попали рост цен и вакцинация. Проценты голосов в категории самых ярких событий в мире распределились следующим образом: пандемия COVID-19 набрала 39 процентов, рост цен — 37 процентов, а масштабная вакцинация — 35 процентов. Всего в опросе принимали участие 1600 человек.