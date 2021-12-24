Россияне назвали главные события уходящего года

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Главным международным событием года жители России назвали пандемию коронавирусной инфекции. Также в топ самых ярких информационных поводов попали рост цен и вакцинация. Об этом в пятницу, 24 декабря, рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он уточнил, что в качестве самых ярких событий внутри страны граждане выбрали борьбу с коронавирусом, выборы в Государственную думу и рост цен.

Проценты голосов в категории самых ярких событий в мире распределились следующим образом: пандемия COVID-19 набрала 39 процента голосов, рост цен — 37 процентов, а массовая вакцинация — 35 процентов.

В масштабах страны голоса россиян распределились так: 21 процент от общего числа опрошенных выбрали борьбу с пандемией, 8 процентов — выборы в ГД, а рост цен в России — 4 процента.

Всего в опросе принимали участие 1600 человек, передает РИА Новости.

До этого жители России назвали Константина Хабенского, Александра Градского, Виктора Пелевина и сестер Дину и Арину Авериных лидерами года в категориях актер, музыкант, писатель и спортсмен. Опрошенные отметили также среди актеров Юлию Пересильд, Чулпан Хаматову, Сергея Бурунова и Владимира Машкова. Примечательно, что большинство респондентов (58 процентов) затруднились ответить, кого они считают музыкантом года.