Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россияне назвали главные события уходящего года

Полина Долганова

Общество
Россияне назвали главные события уходящего года
Фото: АГН Москва

Главным международным событием года жители России назвали пандемию коронавирусной инфекции. Также в топ самых ярких информационных поводов попали рост цен и вакцинация. Об этом в пятницу, 24 декабря, рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он уточнил, что в качестве самых ярких событий внутри страны граждане выбрали борьбу с коронавирусом, выборы в Государственную думу и рост цен.

Проценты голосов в категории самых ярких событий в мире распределились следующим образом: пандемия COVID-19 набрала 39 процента голосов, рост цен — 37 процентов, а массовая вакцинация — 35 процентов.

В масштабах страны голоса россиян распределились так: 21 процент от общего числа опрошенных выбрали борьбу с пандемией, 8 процентов — выборы в ГД, а рост цен в России — 4 процента.

Всего в опросе принимали участие 1600 человек, передает РИА Новости.

До этого жители России назвали Константина Хабенского, Александра Градского, Виктора Пелевина и сестер Дину и Арину Авериных лидерами года в категориях актер, музыкант, писатель и спортсмен. Опрошенные отметили также среди актеров Юлию Пересильд, Чулпан Хаматову, Сергея Бурунова и Владимира Машкова. Примечательно, что большинство респондентов (58 процентов) затруднились ответить, кого они считают музыкантом года.

Читайте также:
освещение событий 2021 год Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте