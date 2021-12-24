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Доктор Мясников рассказал, как ускорить выздоровление при ОРВИ

Анна Михалюк

Общество
Доктор Мясников рассказал, как ускорить выздоровление при ОРВИ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, какие меры нужно предпринять, чтобы как можно скорее выздороветь при простуде.

— Самая большая тайна — это нормальная температура человеческого тела. Врачи объясняют, что подмышкой нормальная температура тела — 37–37,5. До 38 сбивать температуру не нужно. Температура 38 и выше может ухудшать самочувствие, и тогда можно принять жаропонижающее. Но если вы хорошо себя чувствуете, то ничего пить не нужно, — порекомендовал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Доктор объяснил, что максимальная доза употребления парацетамола в сутки — 3 грамма. Если человек примет больше или смешает препарат с алкоголем, то в результате может получить поражение печени.

— При ОРВИ нежелательно ходить ни в баню, ни в сауну. Туда нужно ходить, чтобы не простудиться. Принимать антибиотики при простуде тоже не нужно. При первых признаках ОРВИ вообще не рекомендуется начинать лечение — пусть организм борется самостоятельно.

Доктор Мясников напомнил об опасности пневмококковой инфекции и объяснил, кому необходима вакцинация от нее.

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