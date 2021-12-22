«Умирают чаще, чем от ковида»: врач рассказал, кому нужна вакцина от пневмококка

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, кому необходимо ставить прививку от пневмококка.

— В первую очередь, эта прививка необходима людям с неработающей или удаленной селезенкой. Когда органа нет, капсуле пневмококка негде разрушаться, и люди умирают от пневмококкового сепсиса, — объяснил врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Он рассказал, что пациентам ставится две вакцины с временным промежутком. Раньше полисахаридную вакцину ставили детям в возрасте от двух лет и старше, однако в 2000-м году придумали конъюгированную вакцину, которую можно ставить новорожденным.

— У нас от пневмококка умирают чаще, чем от ковида. После введения вакцинации детей до двух лет, через несколько лет у взрослых резко упала заболеваемость. Сработал коллективный иммунитет, потому что малыши были переносчиками заболевания, — отметил доктор.

В группе риска заболеваемости пневмококком оказались невакцинированные дети, пожилые люди в возрасте от 65 лет, пациенты с сахарным диабетом, лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пневмококки являются одним из основных возбудителей менингита, среднего отита, синусита, внебольничной пневмонии у детей и взрослых. Смертность пациентов с осложнениями от пневмококковой инфекции составляет 35 процентов, при этом еще 12 процентов умирают в первый месяц после выписки из больницы.

Мясников предостерег пациентов с коронавирусом от ряда действий.