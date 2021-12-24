Дерево или пластик: эксперт рассказал о наиболее экологичных столовых приборах на кухне

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Руководитель центра научно-публикационной аналитики и международных рейтинговых исследований, член рабочей группы EcoNET Национальной технологической инициативы Михаил Иванов рассказал «Вечерней Москве», какие столовые приборы считаются наиболее экологичными.

По его словам, наиболее безопасными являются приборы с максимально долгим сроком жизни — те, которые перешли по наследству. При этом эксперт обратил внимание на необходимость минимизировать объем потребляемой для мытья многоразовой посуды. Для этого он рекомендовал пользоваться посудомоечными машинами.

— Если оценивать новые приборы и выбирать только между деревом и пластиком, то необходимо смотреть на возможность переработки конкретного типа пластика и сравнивать срок их жизни на вашей кухне. Считается, что и деревянные, и пластиковые изделия достаточно прочны, а потому принципиальной разницы в их сроке службы тоже нет, — рассказал Михаил Иванов.

Он посоветовал отказаться от использования одноразовых пластиковых приборов, а останавливать выбор на посуде, выполненной из биоразлагаемых материалов, например, древесины, лузги семечек, пшеничной соломы, кокосового волокна, сахарного тростника, бамбука и пальмовых листьев.

— Одноразовая посуда из биоразлагаемых пластиков пока не может считаться достаточно безопасной альтернативой, так же, как и бумажная ламинированная посуда, непригодная к переработке, — заключил эксперт.

До этого сообщалось, что завод по производству упаковки с растительными полимерами открыли в Лобне. Предприятие стало первым, использующим подобную технологию в России и странах ЕАЭС. По словам зампредседателя правительства Подмосковья Вячеслава Духина, это очень важный шаг для развития более экологического производства в регионе.