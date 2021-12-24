Врач назвал три природных средства, которые защищают от вирусов

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Врач общей практики Денис Прокофьев назвал три природных средства от вирусов, которые помогут не заболеть во время новогодних праздников.

Как отметил Денис Прокофьев, любой человек подвержен вирусным заболеваниям. Поэтому важно поддерживать свой иммунитет на должном уровне, чтобы не заболеть.

По словам врача стимулируют иммунитет лук, чеснок и куркума.

— Эти природные антисептики, антибиотики нужно обязательно добавлять в рацион в период ОРВИ. И избегать переохлаждения и резкого колебания температуры, потому что это тоже все очень сильно ослабляет иммунный статус, — пояснил врач в комментарии «Царьграду».

Также Денис Прокофьев добавил, что не стоит увлекаться алкогольными напитками в новогодние праздники. Алкоголь вызывает токсическое поражение организма и сразу снижает иммунную защиту.

До этого врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко перечислила специи, которые помогают укрепить и поддержать иммунитет в холодное время года.

В список попали кардамон, корица, имбирь, черный перец и чеснок.