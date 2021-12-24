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Движение на ЦКАД перекрыли после ДТП с двумя грузовиками

Анастасия Колоскова

Происшествия
Движение на ЦКАД перекрыли после ДТП с двумя грузовиками
Фото: АГН Москва

Две грузовых фуры столкнулись в Подмосковье на 28-м километре ЦКАД, из-за чего движение на магистрали оказалось полностью перекрыто. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— На 28-м километре ЦКАД (Дмитровский городской округ) произошло столкновение двух грузовых автомашин «Скания», в результате которого полностью перекрыто внешнее движение и образована многокилометровая пробка, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

В ведомстве отметили, что в аварии никто не пострадал. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС и экстренные службы.

До этого сообщалось, что утром 24 декабря рейсовый автобус частного перевозчика врезался в мачту городского освещения на Севастопольском проспекте. В столичной прокуратуре отметили, что на момент столкновения в транспортном средстве находились 15 человек.

По предварительным данным, одна женщина-пассажир была госпитализирована в медицинское учреждение.

По данному факту московская прокуратура организовала проверку.

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